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Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома

Эксперты рассказали, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне выходя из дома

11:12, 21 сен 2024

Многие из нас привыкли использовать Wi-Fi дома, ведь это удобно и быстро. Но что происходит, когда мы выходим за порог? Стоит ли оставлять Wi-Fi включенным на смартфоне, или лучше его отключить? Оскар Исмагилов, главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона, рассказал «Газете.Ru», почему отключение Wi-Fi вне дома — это не просто прихоть, а важный шаг к безопасности и эффективности вашего устройства.

Безопасность прежде всего

Главная причина, по которой стоит переходить на мобильный интернет в общественных местах — это безопасность ваших данных. Когда Wi-Fi включен, ваш телефон постоянно ищет доступные сети. Если вы ранее подключались к какой-либо сети, смартфон автоматически соединяется с ней, когда вы снова оказываетесь в зоне ее действия. Если эта сеть не обладает достаточным уровнем безопасности, ваши личные данные, данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть в руки киберпреступников.

Экономия заряда и повышение производительности

Постоянный поиск Wi-Fi сетей и фоновые процессы, связанные с Wi-Fi, потребляют дополнительную энергию, сокращая время работы вашего смартфона. Отключение Wi-Fi, когда он вам не нужен, поможет продлить жизнь батареи. Кроме того, отключение Wi-Fi снижает нагрузку на процессор, что может привести к повышению производительности устройства.

Как снизить риски, связанные с Wi-Fi

Самый простой способ — отключать Wi-Fi каждый раз, когда вы выходите из дома. Это можно сделать в настройках смартфона или через панель быстрого доступа. Также рекомендуется регулярно очищать список сохраненных сетей Wi-Fi и настроить автоматическое «забывание» общедоступных сетей.

Помимо Wi-Fi, эксперт советует отключать Bluetooth и VPN, когда они не нужны. Эти функции также влияют на безопасность и время автономной работы, а VPN еще и снижает скорость мобильного интернета.

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Автор: Вадим Рудаков
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