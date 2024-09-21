Осенний призыв 2024: что изменится и что останется прежним

11:19, 21 сен 2024

Андрей Картаполов, возглавляющий комитет Государственной Думы по обороне, в недавнем интервью РИА Новости подтвердил, что осенняя призывная кампания 2024 года будет проводиться в соответствии с устоявшимися правилами. Это означает, что молодые люди, подлежащие призыву, получат повестки традиционным способом — через почту или при личном визите представителей военкомата.

Однако за кулисами этой привычной картины идет активная работа по модернизации системы воинского учета. Ключевым элементом этих изменений станет новый цифровой реестр, запуск которого намечен на 1 января 2025 года.

Интересно отметить, что ответственность за ведение этого реестра недавно перешла от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к Министерству обороны РФ.

Важным аспектом грядущих изменений стало одобрение Советом Федерации закона, разрешающего работодателям передавать в военкоматы данные о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Эта информация будет интегрирована в новый цифровой реестр, что позволит военкоматам иметь более полную и актуальную картину о призывном контингенте.

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Автор: Семен Подгорный