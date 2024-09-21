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Родители рассказали, каких предметов не хватает в школьной программе

Родители рассказали, каких предметов не хватает в школьной программе

11:25, 21 сен 2024

Согласно новому исследованию Skysmart, более половины родителей российских школьников считают, что школьная программа нуждается в серьезной модернизации. На первом месте в списке желаемых изменений - добавление уроков по программированию и IT.

Финансовая грамотность и уроки труда также занимают высокие позиции в рейтинге родительских предпочтений. Очевидно, многие россияне считают, что школа должна не только давать академические знания, но и готовить детей к самостоятельной жизни, обучая их основам управления финансами и ведения домашнего хозяйства.

Интересно отметить, что необходимость занятий с психологом родители оценивают наравне с занятиями по шахматам. В то же время, ораторское искусство и половое воспитание оказались в самом низу списка приоритетов.

Эксперты призывают родителей к осторожности и рекомендуют вводить дополнительные занятия постепенно, чтобы избежать перегрузки ребенка в начале учебного года. Диана Франчук, директор по продукту Exams компании Skysmart, отмечает, что популярность таких предметов, как шахматы, IT и программирование, английский язык, традиционно возрастает в сентябре. Однако важно помнить, что адаптация к учебному режиму должна быть плавной и комфортной для ребенка.

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Автор: Алия Карачурина
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