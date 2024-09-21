Ученые нашли мощное оружие против рака в пчелином яде

11:30, 21 сен 2024

Ученые из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии обнаружили мощное оружие в борьбе с раком — пептид мелиттин, содержащийся в яде медоносных пчел. Это открытие, опубликовано в NPJ Nature Precision Oncology.

Исследователи проанализировали яд 312 пчел и шмелей из разных регионов мира и выявили уникальные антиканцерогенные свойства мелиттина. В экспериментах на мышах с раком молочной железы этот пептид продемонстрировал удивительную эффективность, разрушая мембраны раковых клеток всего за час.

Мелиттин также подавляет химические сигналы, необходимые для роста и деления раковых клеток. Ученые обнаружили, что комбинация мелиттина с химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, может быть особенно эффективна в борьбе с агрессивными формами рака груди. Эксперименты показали, что такое сочетание значительно замедляет рост опухолей.

Автор: Семен Подгорный