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Ученые нашли мощное оружие против рака в пчелином яде

Ученые нашли мощное оружие против рака в пчелином яде

11:30, 21 сен 2024

Ученые из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии обнаружили мощное оружие в борьбе с раком — пептид мелиттин, содержащийся в яде медоносных пчел. Это открытие, опубликовано в NPJ Nature Precision Oncology.

Исследователи проанализировали яд 312 пчел и шмелей из разных регионов мира и выявили уникальные антиканцерогенные свойства мелиттина. В экспериментах на мышах с раком молочной железы этот пептид продемонстрировал удивительную эффективность, разрушая мембраны раковых клеток всего за час.

Мелиттин также подавляет химические сигналы, необходимые для роста и деления раковых клеток. Ученые обнаружили, что комбинация мелиттина с химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, может быть особенно эффективна в борьбе с агрессивными формами рака груди. Эксперименты показали, что такое сочетание значительно замедляет рост опухолей.

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Автор: Семен Подгорный
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