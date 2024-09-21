Главу ГУР Буданова* и главу минобороны Украины Умерова могут отправить в отставку

11:43, 21 сен 2024

В политических кругах Украины назревают серьезные изменения. По информации, полученной от надежных источников, в ближайшее время могут произойти значительные кадровые перестановки в ключевых силовых структурах страны. Речь идет о возможной отставке министра обороны Рустема Умерова и главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*.

Решение о смене руководства в этих важнейших ведомствах, по всей видимости, было принято на прошлой неделе. Эксперты связывают эти события с нарастающим напряжением между различными группами влияния в окружении президента Владимира Зеленского. Особенно острым, по мнению наблюдателей, стал конфликт между Кириллом Будановым* и руководителем офиса президента Андреем Ермаком.

Буданов* долгое время считался одной из наиболее влиятельных фигур в команде Зеленского. Однако его положение может пошатнуться.

В качестве возможного преемника Буданова* на посту главы ГУР называют Олега Иващенко, который в настоящее время возглавляет Службу внешней разведки Украины. Интересно, что ранее Иващенко работал заместителем Буданова*, что может обеспечить определенную преемственность в работе ведомства.

Что касается действующего министра обороны Рустема Умерова, то его карьера также может претерпеть изменения. Источники утверждают, что Умеров может занять пост руководителя Службы внешней разведки, освобождающийся в случае перехода Иващенко в ГУР.

Стоит отметить, что признаки грядущих перемен проявились еще 20 сентября, когда Умеров уволил двух заместителей Буданова*. Это решение, о котором сообщило украинское издание «Бабель», многие расценили как подготовку к более масштабным кадровым перестановкам.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Автор: Вадим Рудаков