23:16, 21 сен 2024

В ходе недавнего брифинга президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с западными партнерами касательно использования высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Глава государства подчеркнул, что на данный момент ни Вашингтон, ни Лондон не дали зеленый свет на применение таких систем вооружения по целям, расположенным на территории Российской Федерации.

«Мы строго придерживаемся договоренностей с нашими союзниками. Независимо от стратегической важности потенциальных целей или их удаленности, Украина не использовала и не использует ракеты большой дальности для ударов по российской территории», — заявил Зеленский.

Президент также поделился мотивами такой сдержанной позиции западных партнеров. По его словам, главным фактором выступает опасение неконтролируемой эскалации конфликта.

Параллельно с обсуждением военно-технических аспектов, украинское руководство активно продвигает дипломатическое урегулирование. Зеленский выразил готовность к обсуждению трех ключевых пунктов «мирного плана», разработанного в Киеве. Примечательно, что Украина не исключает участия России в предстоящем саммите по мирному урегулированию.

«Наши союзники единодушны во мнении, что присутствие Москвы на переговорах необходимо для достижения устойчивого мира», — отметил президент.

Зеленский особо подчеркнул, что без вовлечения всех заинтересованных сторон невозможно найти долгосрочное решение текущего кризиса.

Между тем, в дипломатических кругах циркулируют слухи о возможном изменении позиции США и Великобритании в отношении использования западного оружия. Согласно неподтвержденной информации, в ближайшие недели может быть дано негласное разрешение на применение некоторых систем вооружений для ударов по целям в глубине российской территории.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявлял о неспособности украинских вооруженных сил наносить удары по территории РФ без разведданных, получаемых с европейских и американских спутников.

Автор: Вадим Рудаков