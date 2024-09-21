Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский: Украина не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ

Зеленский: Украина не получила разрешения на удары дальнобойным оружием по РФ

23:16, 21 сен 2024

В ходе недавнего брифинга президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с западными партнерами касательно использования высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Глава государства подчеркнул, что на данный момент ни Вашингтон, ни Лондон не дали зеленый свет на применение таких систем вооружения по целям, расположенным на территории Российской Федерации.

«Мы строго придерживаемся договоренностей с нашими союзниками. Независимо от стратегической важности потенциальных целей или их удаленности, Украина не использовала и не использует ракеты большой дальности для ударов по российской территории», — заявил Зеленский.

Президент также поделился мотивами такой сдержанной позиции западных партнеров. По его словам, главным фактором выступает опасение неконтролируемой эскалации конфликта.

Параллельно с обсуждением военно-технических аспектов, украинское руководство активно продвигает дипломатическое урегулирование. Зеленский выразил готовность к обсуждению трех ключевых пунктов «мирного плана», разработанного в Киеве. Примечательно, что Украина не исключает участия России в предстоящем саммите по мирному урегулированию.

«Наши союзники единодушны во мнении, что присутствие Москвы на переговорах необходимо для достижения устойчивого мира», — отметил президент.

Зеленский особо подчеркнул, что без вовлечения всех заинтересованных сторон невозможно найти долгосрочное решение текущего кризиса.

Между тем, в дипломатических кругах циркулируют слухи о возможном изменении позиции США и Великобритании в отношении использования западного оружия. Согласно неподтвержденной информации, в ближайшие недели может быть дано негласное разрешение на применение некоторых систем вооружений для ударов по целям в глубине российской территории.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявлял о неспособности украинских вооруженных сил наносить удары по территории РФ без разведданных, получаемых с европейских и американских спутников.

Главу ГУР Буданова* и главу минобороны Украины Умерова могут отправить в отставку

Читайте также:

Главу ГУР Буданова* и главу минобороны Украины Умерова могут отправить в отставку
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
Россия/мир
Зеленский упрекнул Запад в трусости и заявил о желании нанести ракетный удар по Кремлю — мы не можем этого сделать, но только пока
«Путин будет выпрашивать перемирие»: Зеленский наконец-то рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область — удерживать территории будем «бессрочно»
Россия/мир
«Путин будет выпрашивать перемирие»: Зеленский наконец-то рассказал, зачем ВСУ вторглись в Курскую область — удерживать территории будем «бессрочно»
«Демонстрационная атака»: Украина планирует удар по центру России — в ход могут пойти ракеты Storm Shadow, но нужно разрешение Запада
Россия/мир
«Демонстрационная атака»: Украина планирует удар по центру России — в ход могут пойти ракеты Storm Shadow, но нужно разрешение Запада
Ему мало крови — Зеленский поручил своей свите договориться о разрешении бить НАТОвским дальнобойным оружием по мирному населению России
Россия/мир
Ему мало крови — Зеленский поручил своей свите договориться о разрешении бить НАТОвским дальнобойным оружием по мирному населению России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok