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В Красноярском крае курица и пельмени стали причиной смерти двух детей

В Красноярском крае курица и пельмени стали причиной смерти двух детей

23:23, 21 сен 2024

В селе Красная Сопка Красноярского края обычный семейный ужин обернулся трагедией: двое детей скончались после употребления, казалось бы, обыденных продуктов.

Вечером семья из шести человек села за стол, чтобы поужинать. Меню было простым и привычным — курица и пельмени, купленные в местном магазине. Никто не мог предположить, что эта трапеза станет роковой для двоих детей.

На следующее утро, примерно в 11 часов, все члены семьи почувствовали себя плохо. У них появились симптомы острого отравления: тошнота и рвота. Не теряя времени, родители с детьми обратились за помощью в ближайшую больницу. Пострадавших госпитализировали, но, несмотря на все усилия медиков, спасти жизни шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика не удалось.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье 238 часть 3 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за производство, хранение или продажу товаров и продукции, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Автор: Вадим Рудаков
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