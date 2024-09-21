23:27, 21 сен 2024

Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшем будущем может произойти значительное изменение в позиции украинского руководства относительно продолжения военных действий.

Британский военный эксперт Александр Меркурис недавно поделился своим анализом ситуации. По его мнению, украинские лидеры, включая президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака, могут в скором времени прийти к выводу о невозможности дальнейшего ведения боевых действий. Меркурис считает, что это решение может быть принято и объявлено населению в течение нескольких недель или месяцев.

Эксперт подчеркивает, что Киев, вероятно, столкнется с необходимостью искать дипломатические пути урегулирования конфликта. По его словам, единственным реальным выходом для Украины станут переговоры с Москвой и достижение соглашения о прекращении огня.

На пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшейся 20 сентября, украинский лидер выразил желание завершить конфликт до конца текущего года. Зеленский подчеркнул, что мирное разрешение ситуации отвечает интересам всей Европы.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Luca Bruno/AP