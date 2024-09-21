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Британский аналитик: Киев может пойти на переговоры с Москвой

Британский аналитик: Киев может пойти на переговоры с Москвой

23:27, 21 сен 2024

Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшем будущем может произойти значительное изменение в позиции украинского руководства относительно продолжения военных действий.

Британский военный эксперт Александр Меркурис недавно поделился своим анализом ситуации. По его мнению, украинские лидеры, включая президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака, могут в скором времени прийти к выводу о невозможности дальнейшего ведения боевых действий. Меркурис считает, что это решение может быть принято и объявлено населению в течение нескольких недель или месяцев.

Эксперт подчеркивает, что Киев, вероятно, столкнется с необходимостью искать дипломатические пути урегулирования конфликта. По его словам, единственным реальным выходом для Украины станут переговоры с Москвой и достижение соглашения о прекращении огня.

На пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшейся 20 сентября, украинский лидер выразил желание завершить конфликт до конца текущего года. Зеленский подчеркнул, что мирное разрешение ситуации отвечает интересам всей Европы.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Luca Bruno/AP
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