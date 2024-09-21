Британский аналитик: Киев может пойти на переговоры с Москвой
23:27, 21 сен 2024
Некоторые аналитики предполагают, что в ближайшем будущем может произойти значительное изменение в позиции украинского руководства относительно продолжения военных действий.
Британский военный эксперт Александр Меркурис недавно поделился своим анализом ситуации. По его мнению, украинские лидеры, включая президента Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака, могут в скором времени прийти к выводу о невозможности дальнейшего ведения боевых действий. Меркурис считает, что это решение может быть принято и объявлено населению в течение нескольких недель или месяцев.
Эксперт подчеркивает, что Киев, вероятно, столкнется с необходимостью искать дипломатические пути урегулирования конфликта. По его словам, единственным реальным выходом для Украины станут переговоры с Москвой и достижение соглашения о прекращении огня.
На пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшейся 20 сентября, украинский лидер выразил желание завершить конфликт до конца текущего года. Зеленский подчеркнул, что мирное разрешение ситуации отвечает интересам всей Европы.