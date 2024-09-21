В Госдуме назвали условие полной блокировки YouTube в России

23:36, 21 сен 2024

В интервью изданию NEWS.ru вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов высказал мнение о возможной блокировке YouTube в России.

По словам Чернышова, это может произойти тогда, когда отечественные видеохостинги смогут предложить пользователям удобные механизмы монетизации контента. Однако позже депутат уточнил свою позицию, назвав сообщения о полной блокировке сервиса искажением его слов. Чернышов подчеркнул, что лишь давал оценку перспективам развития видеосервисов в стране.

Ключевым фактором в этой ситуации стали международные санкции, которые существенно ограничили возможности российских блогеров зарабатывать на американской платформе. Это обстоятельство подтолкнуло многих создателей контента к поиску альтернативных площадок для размещения своих материалов.

Чернышов отметил растущий потенциал отечественных видеохостингов, таких как «VK Видео» и Rutube. Эти платформы активно наращивают свои технические возможности и работают над привлечением аудитории. Многие российские блогеры уже начали дублировать свой контент на эти сервисы, стремясь диверсифицировать каналы распространения своих материалов.

Тем временем, российские пользователи столкнулись с техническими проблемами при работе с YouTube. С начала августа участились жалобы на перебои в работе платформы — от снижения качества видео до полной недоступности ресурса. Компания Google, владеющая YouTube, отрицает наличие технических проблем со своей стороны. Однако еще в июле «Ростелеком» предупреждал о возможном замедлении работы сервиса из-за проблем с оборудованием Google, используемым в инфраструктуре российского оператора.

Ситуация обострилась настолько, что 20 сентября ассоциация «Ростелесеть», объединяющая 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия, связанные с замедлением работы YouTube.

Автор: Вадим Рудаков