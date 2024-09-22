Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Универсальный солдат: назван самый популярный автомобиль на фронте среди бойцов СВО

Универсальный солдат: назван самый популярный автомобиль на фронте среди бойцов СВО

12:27, 22 сен 2024

В условиях современных военных конфликтов выбор транспортного средства может оказаться решающим фактором. Как оказалось, в зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие часто полагаются на проверенную временем технику. Особое место среди используемых автомобилей занимает легендарный УАЗ-452, известный в народе как «буханка».

Георгий Кубатьян, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своём недавнем репортаже поделился наблюдениями о транспортных предпочтениях российских солдат на передовой. По его словам, «буханка» остаётся безусловным лидером среди гражданских автомобилей, используемых в военных целях.

«Этот автомобиль сочетает в себе ряд незаменимых качеств: доступную цену, прочность конструкции, высокую проходимость и вместительность», — отмечает журналист.

Кубатьян неоднократно становился свидетелем того, как УАЗ-452 выручал военных в сложных ситуациях.

Особенно показательным стал случай в Луганске, где Кубатьян наблюдал, как сильно поврежденная «буханка» не только продолжала движение, но и успешно перевозила вооруженных бойцов.

Журналист также поделился личным опытом использования УАЗ-452 в зоне боевых действий. Он рассказал о поездке по левому берегу Днепра, который подвергался обстрелу зажигательными снарядами со стороны ВСУ. Несмотря на опасность ситуации и тяжелый груз — солдаты и топливо — «буханка» успешно справилась с задачей, обеспечив безопасное завершение миссии.

Помимо УАЗ-452, российские военные активно используют и другие виды транспорта. Среди них — мотоциклы, автомобили «Жигули» и «Нива», а также более современный УАЗ «Патриот». Однако именно «буханка» остаётся наиболее востребованной из-за своей универсальности и неприхотливости.

По данным за август 2024 года, этот автомобиль составил почти половину от общего объема продаж УАЗ в России — около 1350 единиц из 3000 проданных автомобилей. Такой устойчивый спрос свидетельствует о том, что «буханка» по-прежнему остается актуальной как для гражданского использования, так и для военных нужд.

Британский аналитик: Киев может пойти на переговоры с Москвой

Читайте также:

Британский аналитик: Киев может пойти на переговоры с Москвой
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также

Раненые генералы и иностранцы: ВС РФ ударили по ВСУ в районе Чабанки — что подверглось атаке в Одессе
Россия/мир
Раненые генералы и иностранцы: ВС РФ ударили по ВСУ в районе Чабанки — что подверглось атаке в Одессе
«Противник заедет в Белгород или прямиком в Санкт-Петербург»: военный хирург призвал русских прекратить обманывать самих себя и говорить об «уставших мужиках»
Россия/мир
«Противник заедет в Белгород или прямиком в Санкт-Петербург»: военный хирург призвал русских прекратить обманывать самих себя и говорить об «уставших мужиках»
«5 центнер взрывчатки прилетает в укреп, это кошмар»: офицер честно рассказал о самом страшном в конфликте с Россией — солдаты не знают, куда бежать
Россия/мир
«5 центнер взрывчатки прилетает в укреп, это кошмар»: офицер честно рассказал о самом страшном в конфликте с Россией — солдаты не знают, куда бежать
«Да что он вообще творит?»: в ВСУ растёт разочарование в Зеленском — бунт не только созрел, но и уже начался
Россия/мир
«Да что он вообще творит?»: в ВСУ растёт разочарование в Зеленском — бунт не только созрел, но и уже начался


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok