Универсальный солдат: назван самый популярный автомобиль на фронте среди бойцов СВО

12:27, 22 сен 2024

В условиях современных военных конфликтов выбор транспортного средства может оказаться решающим фактором. Как оказалось, в зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие часто полагаются на проверенную временем технику. Особое место среди используемых автомобилей занимает легендарный УАЗ-452, известный в народе как «буханка».

Георгий Кубатьян, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своём недавнем репортаже поделился наблюдениями о транспортных предпочтениях российских солдат на передовой. По его словам, «буханка» остаётся безусловным лидером среди гражданских автомобилей, используемых в военных целях.

«Этот автомобиль сочетает в себе ряд незаменимых качеств: доступную цену, прочность конструкции, высокую проходимость и вместительность», — отмечает журналист.

Кубатьян неоднократно становился свидетелем того, как УАЗ-452 выручал военных в сложных ситуациях.

Особенно показательным стал случай в Луганске, где Кубатьян наблюдал, как сильно поврежденная «буханка» не только продолжала движение, но и успешно перевозила вооруженных бойцов.

Журналист также поделился личным опытом использования УАЗ-452 в зоне боевых действий. Он рассказал о поездке по левому берегу Днепра, который подвергался обстрелу зажигательными снарядами со стороны ВСУ. Несмотря на опасность ситуации и тяжелый груз — солдаты и топливо — «буханка» успешно справилась с задачей, обеспечив безопасное завершение миссии.

Помимо УАЗ-452, российские военные активно используют и другие виды транспорта. Среди них — мотоциклы, автомобили «Жигули» и «Нива», а также более современный УАЗ «Патриот». Однако именно «буханка» остаётся наиболее востребованной из-за своей универсальности и неприхотливости.

По данным за август 2024 года, этот автомобиль составил почти половину от общего объема продаж УАЗ в России — около 1350 единиц из 3000 проданных автомобилей. Такой устойчивый спрос свидетельствует о том, что «буханка» по-прежнему остается актуальной как для гражданского использования, так и для военных нужд.

Автор: Вадим Рудаков