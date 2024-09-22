Волонтеры РФ получают сообщения поддержки из Украины
12:32, 22 сен 2024
Российские волонтеры, работающие в зоне боевых действий, рассказывают о получении сообщений от украинцев, которые выражают поддержку действиям российской армии и ждут ее прихода.
Глава гуманитарной миссии молодежного крыла Народного Фронта Никита Киосев поделился своими наблюдениями:
По словам Киосева, многие украинцы «понимают, что происходит», и смогли развить иммунитет к потоку дезинформации со стороны Киева.
В сентябре американская газета The Wall Street Journal сообщила о растущей поддержке среди украинцев идеи мирных переговоров с Россией. Издание цитирует украинского командира, который отмечает усталость от конфликта как среди украинцев, так и на Западе. Опросы общественного мнения также указывают на увеличение числа украинцев, желающих прекращения боевых действий и начала переговоров между Киевом и Москвой.
WSJ также подчеркивает, что молодые украинцы готовы принять даже невыгодный для своей страны мир, лишь бы избежать отправки на фронт.