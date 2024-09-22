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Российская авиация уничтожила ФАБом командный пункт ВСУ в Курской области

Российская авиация уничтожила ФАБом командный пункт ВСУ в Курской области

12:46, 22 сен 2024

Российские вооруженные силы продолжают эффективно противодействовать украинским атакам в приграничных районах. Недавно, в ходе боевых действий в Курской области, российская авиация нанесла точный удар фугасной авиабомбой по командному пункту Вооруженных сил Украины.

Комбат тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» подтвердил успешное уничтожение цели, отметив наличие видеоматериалов, подтверждающих прямое попадание. Уничтожение штаба привело к нарушению координации украинских подразделений на несколько дней.

Российская авиация активно использует фугасные авиабомбы для вытеснения противника с территории Курской области. Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа, а 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин расценивает вторжение в Курскую область как попытку ВСУ отвлечь внимание от российского наступления на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства заверил, что Россия даст достойный ответ на украинские атаки.

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Автор: Вадим Рудаков
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