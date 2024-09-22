12:51, 22 сен 2024

Украинская журналистка Диана Панченко выступила с громким обвинением в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что глава государства сознательно вводит общественность в заблуждение относительно масштабов потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий.

По словам Панченко, Зеленский отрицает цифру в 80 тысяч погибших, которую ранее озвучивали некоторые источники, но при этом уклоняется от предоставления точных данных о потерях. Журналистка убеждена, что президент стремится создать видимость благополучной ситуации в армии и стране, скрывая истинную цену конфликта.

Это заявление перекликается с недавними высказываниями заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Он отметил, что ВСУ вынуждены перебрасывать на Курское направление дополнительные подразделения в связи с понесенными там значительными потерями.

Ранее, 17 сентября, американская газета The Wall Street Journal опубликовала данные, согласно которым общие потери украинских войск с начала конфликта достигают примерно 480 тысяч солдат, включая раненых.

Автор: Вадим Рудаков