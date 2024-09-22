12:54, 22 сен 2024

Украинские вооруженные силы сталкиваются с серьезными проблемами в сфере противовоздушной обороны. По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, критическая нехватка ракет для систем Patriot и IRIS-T существенно ограничивает возможности ВСУ противостоять воздушным атакам со стороны России.

Меркурис отмечает, что на данный момент нет свидетельств эффективной работы украинской противовоздушной обороны. Он задается вопросом о судьбе ракет Patriot и IRIS-T, предполагая, что их запасы, вероятно, исчерпаны.

Сложная ситуация на фронте вынуждает украинскую армию экономить оставшиеся ракеты, что, по словам эксперта, вызывает вопросы о стратегических планах ВСУ.

Несмотря на заявления Пентагона о намерении использовать все выделенные конгрессом средства на военную помощь Украине, дефицит ракет для систем ПВО остается острой проблемой.

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Автор: Семен Подгорный