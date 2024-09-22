Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года

13:07, 22 сен 2024

Автомобильный рынок России продолжает лихорадить. Как сообщил автоэксперт Кирилл Форманчук агентству «ФедералПресс», до конца года цены на машины продолжат неуклонно расти.

Основной причиной такого подорожания Форманчук называет существенное увеличение утилизационного сбора, введенное правительством. Усложнившиеся логистические цепочки и трудности с международными платежами также вносят свою лепту в повышение стоимости автомобилей.

«Те, кто планировал приобрести автомобиль на выгодных условиях, уже упустили свой шанс», — констатирует эксперт.

По его мнению, повышение ключевой ставки Центробанком привело к ужесточению условий автокредитования, что также сказывается на конечной цене машин.

Надежда на снижение цен к Новому году, по словам Форманчука, иллюзорна. Стоимость автомобилей может уменьшиться только при снижении утилизационного сбора. Если же сбор останется на текущем уровне, позитивных изменений на рынке ожидать не стоит.

Напомним, что в июле 2024 года средняя цена нового легкового автомобиля в России впервые перешагнула отметку в 3 миллиона рублей. В августе рост цен ускорился из-за повышенного спроса на премиальные и китайские марки.

Автор: Алия Карачурина