13:57, 22 сен 2024

В недавнем интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в неизбежности российской победы в текущем конфликте. Его слова, опубликованные журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, подчеркивают решимость российского руководства в достижении поставленных целей.

«История не оставляет России иного выбора, кроме как одержать победу», — заявил Песков.

Он охарактеризовал ситуацию как противостояние с объединенным противником, указывая на коллективную природу конфронтации.

По словам представителя Кремля, Россия сталкивается с многосторонним вызовом.

«Наши оппоненты открыто заявляют о своем намерении добиться стратегического и тактического превосходства над Россией», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российское руководство внимательно анализирует позицию и действия оппонентов. Москва воспринимает угрозу со всей серьезностью и продолжает свои действия с учетом сложившейся обстановки.

Читайте также: В Великобритании раскрыли одну из главных проблем ВСУ

Автор: Вадим Рудаков