Песков: для России нет никакой альтернативы победе в СВО
13:57, 22 сен 2024
В недавнем интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в неизбежности российской победы в текущем конфликте. Его слова, опубликованные журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, подчеркивают решимость российского руководства в достижении поставленных целей.
Он охарактеризовал ситуацию как противостояние с объединенным противником, указывая на коллективную природу конфронтации.
По словам представителя Кремля, Россия сталкивается с многосторонним вызовом.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российское руководство внимательно анализирует позицию и действия оппонентов. Москва воспринимает угрозу со всей серьезностью и продолжает свои действия с учетом сложившейся обстановки.
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