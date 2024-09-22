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Песков: для России нет никакой альтернативы победе в СВО

Песков: для России нет никакой альтернативы победе в СВО

13:57, 22 сен 2024

В недавнем интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в неизбежности российской победы в текущем конфликте. Его слова, опубликованные журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, подчеркивают решимость российского руководства в достижении поставленных целей.

«История не оставляет России иного выбора, кроме как одержать победу», — заявил Песков.

Он охарактеризовал ситуацию как противостояние с объединенным противником, указывая на коллективную природу конфронтации.

По словам представителя Кремля, Россия сталкивается с многосторонним вызовом.

«Наши оппоненты открыто заявляют о своем намерении добиться стратегического и тактического превосходства над Россией», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российское руководство внимательно анализирует позицию и действия оппонентов. Москва воспринимает угрозу со всей серьезностью и продолжает свои действия с учетом сложившейся обстановки.

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Автор: Вадим Рудаков
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