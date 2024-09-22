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Умеров: Украина ведет переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

Умеров: Украина ведет переговоры о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

14:26, 22 сен 2024

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о планах по усилению воздушных сил страны.

В эфире телемарафона он сообщил, что Украина ведет активные переговоры о получении двух дополнительных типов современных истребителей — шведских Gripen и европейских Eurofighter.

«Мы ведем консультации по Gripen и Eurofighter. Это очень перспективные платформы, которые значительно усилят наши возможности», — подчеркнул Умеров.

Умеров также напомнил о ранее достигнутых договоренностях с западными партнерами о поставках американских F-16 и французских Mirage-2000. Он с удовлетворением отметил, что первая партия F-16 уже прибыла в Украину, что стало важным шагом в модернизации украинских ВВС.

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Автор: Вадим Рудаков
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