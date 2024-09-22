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На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова

На Новодевичьем кладбище разгромили могилу Александра Маслякова

23:03, 22 сен 2024

В Москве неизвестный совершил акт вандализма на месте захоронения Александра Маслякова, легендарного ведущего передачи КВН, ушедшего из жизни в сентябре прошлого года.

Инцидент произошел на Новодевичьем кладбище, где покоится прах многих выдающихся деятелей российской культуры. Согласно информации, распространенной Telegram-каналом Mash, вандал нанес значительный ущерб могиле Маслякова. Он выдернул установленный на могиле крест, разбросал цветы и переместил фотографии, нарушив целостность мемориала.

Охрана кладбища оперативно отреагировала на происшествие. Нарушителя вывели с территории, и в ближайшее время его передадут представителям правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Мотивы этого кощунственного поступка пока остаются неизвестными.

В документальном фильме, посвященном Александру Маслякову, пресс-секретарь президента РФ Песков назвал передачу «образцом мягкой силы». Он подчеркнул, что КВН объединяет огромное количество людей в русскоязычном пространстве, что зачастую оказывается эффективнее официальных мероприятий в различных странах.

Александр Масляков, скончавшийся 8 сентября 2024 года, долгие годы был лицом КВН. В последнее время его на посту ведущего заменяли различные известные телеведущие и юмористы, включая Валдиса Пельша, Вадима Галыгина и Михаила Галустяна. Однако теперь руководство передачи приняло решение утвердить Дмитрия Хрусталева в качестве постоянного ведущего КВН на 2024 год.

Автор: Алия Карачурина
Фото: скриншот видео
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