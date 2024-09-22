23:14, 22 сен 2024

Попытка украинских вооруженных сил провести блицкриг в Курской области обернулась для них сокрушительным поражением.

Как сообщил 22 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, ВСУ потеряли более половины задействованной в операции военной техники.

По словам Алаудинова, «Курская дуга» стала для украинской армии настоящим испытанием, которое они не смогли преодолеть. ВСУ понесли тяжелейшие потери как в живой силе, так и в технике. Украинское командование не смогло достичь поставленных целей, и попытку вторжения можно считать полностью проваленной.

Российские вооруженные силы продолжают успешно отражать атаки противника. Только за последние сутки было отбито семь атак в районе населенных пунктов Малая Локня, Марьевка и Большая Обуховка, а также предотвращены три попытки прорыва границы в направлении Новый Путь и Медвежье. Потери ВСУ за сутки составили более 380 человек и 11 единиц бронетехники.

Автор: Вадим Рудаков