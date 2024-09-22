23:19, 22 сен 2024

Напряженная ситуация сохраняется в Курской области, где российские войска противостоят попыткам украинских подразделений закрепиться на российской территории. Министерство обороны России 22 сентября сообщило о серии отраженных атак противника.

Семь атак ВСУ были остановлены у населенных пунктов Малая Локня, Марьевка и Большая Обуховка. Украинские силы пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, но эти попытки были пресечены при поддержке российской армейской авиации и артиллерии.

За последние сутки украинская сторона понесла значительные потери: более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники. С начала боевых действий в Курской области число погибших украинских военных превысило 16 тысяч.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минобороны РФ