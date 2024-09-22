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Российская армия отразила серию атак ВСУ в Курской области

Российская армия отразила серию атак ВСУ в Курской области

23:19, 22 сен 2024

Напряженная ситуация сохраняется в Курской области, где российские войска противостоят попыткам украинских подразделений закрепиться на российской территории. Министерство обороны России 22 сентября сообщило о серии отраженных атак противника.

Семь атак ВСУ были остановлены у населенных пунктов Малая Локня, Марьевка и Большая Обуховка. Украинские силы пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, но эти попытки были пресечены при поддержке российской армейской авиации и артиллерии.

За последние сутки украинская сторона понесла значительные потери: более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники. С начала боевых действий в Курской области число погибших украинских военных превысило 16 тысяч.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Минобороны РФ
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