Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

09:53, 23 сен 2024

В ночь с 22 на 23 сентября жители приграничных областей России стали свидетелями очередного обострения ситуации на фоне продолжающегося конфликта. Министерство обороны РФ сообщило о предотвращении масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, нацеленной на территорию страны.

По данным военного ведомства, системы противовоздушной обороны успешно обезвредили восемь беспилотников противника. Половина из них была уничтожена над Белгородской областью, остальные — над Курской.

Однако не обошлось без последствий для мирного населения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что один из дронов все же достиг цели в городе Губкине. В результате инцидента пострадало имущество граждан: повреждения получили десять легковых автомобилей, а в трех многоквартирных домах оказались разбиты окна в шести квартирах.

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Автор: Вадим Рудаков