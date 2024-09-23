09:59, 23 сен 2024

Согласно недавнему отчету военного эксперта Андрея Марочко, предоставленному ТАСС, за одну неделю с 14 по 20 сентября российские военнослужащие успешно отразили 38 попыток проникновения на территорию ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе интенсивных боевых действий российские войска нейтрализовали более 12 000 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Особо стоит отметить роль подразделений группировок «Юг» и «Запад» в этой успешной оборонительной операции. Их слаженные действия позволили эффективно противостоять натиску противника и сохранить контроль над стратегически важными территориями.

Помимо людских потерь, ВСУ понесли существенный урон в технике. Российские силы уничтожили 20 танков, включая передовой немецкий Leopard, две реактивные системы залпового огня (в том числе американскую MLRS), более сотни артиллерийских орудий и свыше 300 единиц другой боевой техники. Кроме того, было выведено из строя 24 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Особенно примечательны успехи российских войск в районе города Кременная. По словам Марочко, здесь было отражено десять попыток контратак, направленных на прорыв обороны ЛНР. Российские силы не только удержали свои позиции, но и активно теснили противника в районах Червоной Дибровы и Тернов.

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Автор: Алия Карачурина