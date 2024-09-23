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Генерал Алаудинов заявил, что у ВС Украины нет ресурса прорваться к Курской АЭС

Генерал Алаудинов заявил, что у ВС Украины нет ресурса прорваться к Курской АЭС

10:10, 23 сен 2024

Генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат», заявил о тщетности попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Курской атомной электростанции. Несмотря на неудачи, украинское командование не оставляет надежд достичь этой стратегической цели.

По словам Алаудинова, украинские войска прекрасно осознают, что у них недостаточно ресурсов для успешного прорыва к АЭС. За время, пока российские силы сдерживали противника, были возведены мощные оборонительные рубежи, что делает задачу ВСУ практически невыполнимой.

Генерал-майор подчеркнул, что первоначальный план Киева, предполагавший молниеносный захват АЭС и последующий ультиматум России, полностью провалился. Тем не менее, ВСУ продолжают предпринимать попытки улучшить свою тактическую позицию и закрепиться на занятых территориях.

Напомним, что еще в прошлом месяце Алаудинов сообщал о планах украинского командования захватить Курскую АЭС к 11 августа. Этот амбициозный «блицкриг», по словам генерала, был частью более масштабной стратегии, направленной на достижение решающего перелома в конфликте.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Телеграм-канал «Курская АЭС»
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