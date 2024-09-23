ВС России ликвидировали элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО
10:18, 23 сен 2024
В зоне боевых действий на Украине был ликвидирован ирландский солдат, служивший в элитном рейнджерском подразделении Сил обороны Ирландии. Информацию о гибели бойца подтвердили источники The Irish Times.
По имеющимся данным, солдат убит 19 сентября. Известно, что погибшему было около 20 лет, и он обладал значительным боевым опытом, приобретенным в ходе украинского конфликта. Ранее солдат уже получал серьезные ранения, но, несмотря на это, вернулся в строй в начале текущего года.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
Читайте также
Россия/мир
Легионы украинцев посланы на смерть, очередь за европейцами: в Ирландии раскрыли самый страшный план Зеленского — Европа просто утонет в крови
Россия/мир
Российский солдат отбил атаку беспилотника прикладом автомата
Общество в Башкирии
На СВО погиб 21-летний контрактник из Башкирии Рамиль Хисамов
Россия/мир
Иностранных наемников шокировало зверство ВСУ по отношению к российским военнопленным — медик из Германии поделился впечатлениями