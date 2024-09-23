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ВС России ликвидировали элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО

ВС России ликвидировали элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО

10:18, 23 сен 2024

В зоне боевых действий на Украине был ликвидирован ирландский солдат, служивший в элитном рейнджерском подразделении Сил обороны Ирландии. Информацию о гибели бойца подтвердили источники The Irish Times.

По имеющимся данным, солдат убит 19 сентября. Известно, что погибшему было около 20 лет, и он обладал значительным боевым опытом, приобретенным в ходе украинского конфликта. Ранее солдат уже получал серьезные ранения, но, несмотря на это, вернулся в строй в начале текущего года.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Минобороны РФ
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