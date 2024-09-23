Финансист Пономарев посоветовал не гасить кредит досрочно в 2024-2025 годы

10:21, 23 сен 2024

В нынешней экономической ситуации досрочное погашение кредита может оказаться не самым разумным решением. Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев поделился своим мнением с «Газетой.Ru», подчеркнув, что в ближайшем будущем ставки по кредитам могут оказаться ниже, чем доходность по банковским вкладам.

Весной многие эксперты предсказывали снижение ключевой ставки Банком России, однако этого не произошло из-за высокой инфляции. Более того, ставка продолжила расти, и теперь снижение ожидается не раньше весны следующего года, а в худшем случае — только во второй половине 2025 года.

Это создает уникальную ситуацию, когда проценты по кредитам, взятым ранее, могут быть ниже, чем ставки по новым депозитам. Вместо того чтобы спешить погасить кредит, выгоднее разместить свободные средства на вкладе.

Например, если у вас есть кредит на 1 миллион рублей под 15% годовых и свободные средства для его погашения, лучше положить их на депозит. При ставке 18% годовых, которую предлагают многие банки, вы сможете не только выплачивать проценты по кредиту, но и получить дополнительный доход — более 30 тысяч рублей за год.

Разница между ставками по кредитам и депозитам может быть еще более существенной для отдельных видов кредитования, таких как ипотека, которая в первой половине 2024 года выдавалась под 2-6% годовых. В то же время средняя ставка по вкладам в крупнейших банках уже выросла до 17,63% годовых, и, учитывая политику Центробанка, к 2025 году доходность вкладов может еще увеличиться.

Автор: Алия Карачурина