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В США предупредили, что «план победы» Зеленского чреват мировой войной

В США предупредили, что «план победы» Зеленского чреват мировой войной

10:29, 23 сен 2024

Американский предприниматель и инвестор Дэвид Сакс выразил серьезную обеспокоенность относительно потенциальных последствий реализации украинской стратегии. По его мнению, стремление Киева к членству в НАТО и намерение использовать западное вооружение дальнего радиуса действия для ударов по российской территории могут стать катализатором глобального военного конфликта.

«Это не что иное, как прямой путь к третьей мировой войне», — заявил Сакс на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Тем временем, президент Зеленский продолжает отстаивать свою позицию. Он утверждает, что предложенный им план не только усилит Украину, но и вынудит российского лидера Владимира Путина вернуться к переговорам. Украинский президент уверен, что после проведения мирного саммита международное сообщество осознало нежелание Москвы идти на диалог.

«Наши партнеры убедились в отсутствии конструктивного подхода со стороны России», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что союзники Украины намерены пригласить российскую сторону на следующий саммит, выразив уверенность, что на этот раз Москва проявит заинтересованность в участии.

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Автор: Вадим Рудаков
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