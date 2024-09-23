В США предупредили, что «план победы» Зеленского чреват мировой войной
10:29, 23 сен 2024
Американский предприниматель и инвестор Дэвид Сакс выразил серьезную обеспокоенность относительно потенциальных последствий реализации украинской стратегии. По его мнению, стремление Киева к членству в НАТО и намерение использовать западное вооружение дальнего радиуса действия для ударов по российской территории могут стать катализатором глобального военного конфликта.
Тем временем, президент Зеленский продолжает отстаивать свою позицию. Он утверждает, что предложенный им план не только усилит Украину, но и вынудит российского лидера Владимира Путина вернуться к переговорам. Украинский президент уверен, что после проведения мирного саммита международное сообщество осознало нежелание Москвы идти на диалог.
Он также добавил, что союзники Украины намерены пригласить российскую сторону на следующий саммит, выразив уверенность, что на этот раз Москва проявит заинтересованность в участии.
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