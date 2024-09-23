Депутат назвал сумму справедливой пенсии для неработающих россиян

10:32, 23 сен 2024

В России разгорается дискуссия о том, какой должна быть справедливая пенсия для неработающих граждан. Председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин считает, что пенсия должна составлять около 40% от средней зарплаты. Это позволило бы пенсионерам Чукотки получать около 75 тысяч рублей, а Москвы — 62,5 тысячи рублей. Минимальный размер пенсии по России, по мнению Никитина, должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей.

После вычета коммунальных платежей, пенсионер получал бы на руки около 27-29 тысяч рублей. Этих денег должно хватать на покупку продуктов питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду и подарки семье. Никитин подчеркивает, что российские пенсионеры часто помогают своим детям и внукам, поэтому важно обеспечить им достойный уровень жизни.

Разрыв в размерах пенсий по странам мира огромен: в некоторых странах пенсионеры получают более 130 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, в других пенсий нет вообще. В среднем по миру пенсия составляет около 50-60 тысяч рублей.

Если сравнивать затраты на основные продукты питания в соотношении со средним размером пенсии, россияне тратят около 40%, а пенсионеры стран Евросоюза — всего 20%. Это позволяет европейским пенсионерам вести более активную социальную и потребительскую жизнь: путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.

Никитин убежден, что пенсия в 40% от средней заработной платы — это не роскошь, а необходимый уровень за годы работы и вклад российских пенсионеров в развитие экономики. По данным Социального фонда, медианная пенсия у работающих россиян составляет 18,6 тысяч рублей, а у неработающих — 23,4 тысячи рублей. Эти цифры далеки от того, что Никитин считает справедливым.

Автор: Алия Карачурина