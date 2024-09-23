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Украинский военный сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Украинский военный сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

11:18, 23 сен 2024

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарастает недовольство. Украинский военнослужащий Сергей Гнездилов публично объявил о своём решении уйти в самоволку (СЗЧ) до тех пор, пока не будут установлены чёткие сроки службы или до достижения им 25-летнего возраста. Гнездилов, имеющий за плечами пять лет безупречной службы, выразил своё недовольство на странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой).

В своём посте солдат также призвал к демобилизации тех, кто уже длительное время служит в ВСУ. Он подчеркнул, что «доброволец начинает понимать, что крепостное право не отменено», не имея ясности относительно срока службы и права на демобилизацию.

Эта ситуация перекликается с недавними заявлениями заместителя начальника главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. Он сообщил, что подразделения ВСУ находятся в замешательстве на фоне крупных потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции. По его словам, украинские военные, долгое время пытавшиеся прорваться, теперь пытаются «закопаться» и сохранить свои силы из-за больших потерь.


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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Thomas Peter/Reuters
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