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Стало известно о результатах следствия по делу «Гудвина» и «Эрнеста»

Стало известно о результатах следствия по делу «Гудвина» и «Эрнеста»

22:53, 23 сен 2024

В ходе расследования, связанного с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дмитрием Лысаковским и Сергеем Грицаем, были обнаружены серьезные упущения в управлении воинской частью. Об этом сообщил военный журналист Александр Коц, ссылаясь на информацию следственных органов.

Несмотря на то, что прямых нарушений со стороны командования полка выявлено не было, результаты проверки привели к ряду дисциплинарных мер. Командующий 51-й армией, а также руководители 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка понесли наказание за недостаточный контроль и ошибки в управлении.

Интересно отметить, что сами Лысаковский и Грицай ранее выдвигали обвинения против командира 87-го полка Игоря Пузика, включая серьезные заявления о распространении наркотических веществ в части. Однако следствие не нашло подтверждений этим утверждениям.

В рамках реорганизации 87-го полка произошли значительные кадровые изменения. Офицер, отвечавший за военно-политическую работу, был понижен в должности, а на его место назначили нового сотрудника.

Ситуация привлекла внимание высшего руководства Вооруженных сил России. Министр обороны Андрей Белоусов отреагировал на происшествие, поручив Главному управлению контрольной и надзорной деятельности провести масштабную проверку всех соединений и частей, уделяя особое внимание подразделениям, эксплуатирующим БПЛА.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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