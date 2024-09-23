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В ВСУ признали, что их потери на фронте стали больше

В ВСУ признали, что их потери на фронте стали больше

23:02, 23 сен 2024

Командование украинских вооруженных сил открыто признает увеличение числа потерь и ухудшение общей обстановки на фронте. Руководитель 68-й отдельной егерской бригады ВСУ в беседе с журналистами охарактеризовал текущие бои как «крайне ожесточенные», подчеркнув, что его подразделение несет значительные потери. Хотя точные цифры не были озвучены, командир описал состояние бригады как близкое к критическому.

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются украинские военные, является постоянное давление со стороны российских сил. Это подтверждает и другой командир ВСУ с позывным Феникс, отмечая, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на красноармейском направлении. По его словам, попытки украинского наступления в Курской области привели к вынужденному отступлению и потере позиций в Донбассе.

Украинское командование выделяет ряд факторов, усугубляющих ситуацию. Среди них — острая нехватка личного состава, отсутствие ротации войск с 2022 года и недостаточное количество укреплений. Один из солдат в разговоре с журналистами рассказал о том, что военным приходится использовать кустарники для маскировки при передвижении, что зачастую приводит к неоправданным потерям.

Источники в украинской армии сообщают о серьезных проблемах в борьбе с вертолетами и истребителями противника, использующими планирующие авиабомбы. Заместитель командира 72-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в районе Угледара, акцентировал внимание на критической нехватке средств противовоздушной обороны.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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