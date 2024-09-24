Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского

09:52, 24 сен 2024

В последние дни внимание общественности привлекло противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-президентом США Дональдом Трампом. Зеленский, получающий значительные суммы помощи от американских налогоплательщиков, подверг критике Трампа, что вызвало резкую реакцию со стороны сына политика, Дональда Трампа-младшего.

На своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter) Трамп-младший выразил недоумение по поводу того, как иностранный лидер, который получает миллиарды долларов из бюджета США, может позволить себе осуждать кандидата от республиканцев на пост президента. Он подчеркнул, что подобная наглость вызывает вопросы о том, насколько адекватно Зеленский понимает свою позицию в контексте американской политики.

Трамп-младший также напомнил о недавнем инциденте во Флориде, когда проукраинский активист Уэсли Раут попытался совершить покушение на его отца. По словам Трампа-младшего, критика со стороны Зеленского в такой ситуации выглядит особенно позорно.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не обладает необходимыми знаниями для решения конфликта в Украине, даже если ему кажется иначе. В ответ на это Трамп во время предвыборного митинга пообещал предотвратить третью мировую войну и положить конец конфликту на Украине.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Evan Vucci/AP