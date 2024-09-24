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В Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского

В Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского

09:58, 24 сен 2024

Недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского о его новом плане по разрешению конфликта в Украине вызвали серьезные опасения у экспертов и политиков. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов охарактеризовал этот план как «сродни апокалипсису», предупреждая, что его реализация может не только спровоцировать глобальный конфликт, но и привести к «концу мира» в буквальном смысле.

В своем интервью Смирнов подчеркнул, что так называемый «план победы» Зеленского несет в себе угрозу не только для Украины, но и для всего мира. Он считает, что действия украинского лидера могут стать причиной начала третьей мировой войны, если не будут остановлены.

Согласно информации, опубликованной различными источниками, «план победы» включает в себя пять ключевых пунктов. Среди них — требование к западным союзникам предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут аналогичны обязательствам НАТО перед новыми членами альянса. Также Киев рассчитывает на продолжение военной операции на территории Курской области и запрос о поставках современного оружия от своих партнеров. Однако конкретные виды вооружений пока не раскрыты.

Кроме того, Зеленский планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжения финансовой поддержки Украины со стороны международных союзников. По словам источников, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь текущего года, в то время как пятый пункт будет осуществлен после завершения конфликта.

Мнения экспертов о «плане победы» разделились. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что этот план может лишь усугубить ситуацию и привести к еще большему обострению конфликта. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал инициативу Зеленского опасной авантюрой, которая может вызвать дальнейшую эскалацию военных действий.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski
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