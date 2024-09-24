10:06, 24 сен 2024

Российские десантники из группировки «Север» успешно захватили в Курской области несколько образцов вооружения, принадлежащих украинским войскам. Они были предоставлены Киеву западными странами. По информации, опубликованной Минобороны России и переданной ТАСС, в ходе боевых операций российские солдаты захватывают украинское оружие и используют его в борьбе с противником.

Среди захваченного арсенала оказались такие образцы, как турецкий гранатомет RDS-40, полуавтоматическое ружье Akdal MKA 1919 и американский гранатомет MK-19. Также были обнаружены итальянские ружья от компании Fabarm.

Продолжающаяся операция по освобождению оккупированных украинскими войсками территорий в Курской области набирает обороты. 24 сентября Минобороны России сообщило о захвате стратегического опорного пункта ВСУ. Несмотря на активное сопротивление со стороны украинских сил, российские войска смогли продвинуться к позициям ВСУ и устранить оставшиеся угрозы.

Согласно отчетам военного ведомства, с начала конфликта в Курской области были уничтожены значительные силы противника, включая два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».

Автор: Вадим Рудаков