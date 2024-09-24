Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Мирошник: у РФ есть поименный список удерживаемых ВСУ граждан в Курской области

Мирошник: у РФ есть поименный список удерживаемых ВСУ граждан в Курской области

10:10, 24 сен 2024

По словам посла МИД России Родионa Мирошникa, у российской стороны имеется список граждан, которых ВВСУ захватили в плен на территории Курской области. Эта информация была озвучена в интервью РИА Новости.

Согласно словам дипломата, список формировался на основе свидетельств родственников тех россиян, которые стали жертвами украинских сил. В частности, Мирошник сообщил о том, что в одном из зданий в Судже удерживаются от 70 до 120 мирных жителей. Он считает, что этот документ может стать важным инструментом давления на украинскую сторону, поскольку он служит доказательством нарушения международного гуманитарного права.

Мирошник также отметил, что информация о похищенных гражданах была передана правоохранительным органам России и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. В своем недавнем докладе он описал действия украинских войск как грубое нарушение норм гуманитарного права. В частности, он утверждает, что в оккупированных районах Курской области создаются условия, напоминающие концлагеря, куда насильно сгоняют местных жителей.

Кроме того, в представленном документе упоминается о том, что около 100 местных жителей были помещены в подвалы интерната в Судже и использованы для съемок пропагандистских материалов для украинских и западных СМИ.

Российские солдаты захватили в Курской области образцы западного вооружения ВСУ

Читайте также:

Российские солдаты захватили в Курской области образцы западного вооружения ВСУ
Автор: Алия Карачурина
Читайте также

Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Россия/мир
Не просто убивали, но еще и сексуально насиловали: Посол РФ обвинил иностранных наемников и украинских бойцов в насилии над жителями Курской области
Похищают мирных жителей Курской области и вывозят куда-то: украинские грузовики колоннами идут в неизвестном направлении с русскими заложниками
Россия/мир
Похищают мирных жителей Курской области и вывозят куда-то: украинские грузовики колоннами идут в неизвестном направлении с русскими заложниками
Увы, это правда: появилось видео, подтверждающее пленение российских военных в Курской области
Россия/мир
Увы, это правда: появилось видео, подтверждающее пленение российских военных в Курской области
Все больше солдат сдаются в плен: Военкор Сладков сообщает о трудностях ВСУ в Курской области — «рэксов первой волны» среди них нет
Россия/мир
Все больше солдат сдаются в плен: Военкор Сладков сообщает о трудностях ВСУ в Курской области — «рэксов первой волны» среди них нет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok