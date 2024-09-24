10:10, 24 сен 2024

По словам посла МИД России Родионa Мирошникa, у российской стороны имеется список граждан, которых ВВСУ захватили в плен на территории Курской области. Эта информация была озвучена в интервью РИА Новости.

Согласно словам дипломата, список формировался на основе свидетельств родственников тех россиян, которые стали жертвами украинских сил. В частности, Мирошник сообщил о том, что в одном из зданий в Судже удерживаются от 70 до 120 мирных жителей. Он считает, что этот документ может стать важным инструментом давления на украинскую сторону, поскольку он служит доказательством нарушения международного гуманитарного права.

Мирошник также отметил, что информация о похищенных гражданах была передана правоохранительным органам России и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. В своем недавнем докладе он описал действия украинских войск как грубое нарушение норм гуманитарного права. В частности, он утверждает, что в оккупированных районах Курской области создаются условия, напоминающие концлагеря, куда насильно сгоняют местных жителей.

Кроме того, в представленном документе упоминается о том, что около 100 местных жителей были помещены в подвалы интерната в Судже и использованы для съемок пропагандистских материалов для украинских и западных СМИ.

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Автор: Алия Карачурина