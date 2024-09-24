Стало известно, что россияне думают о покушениях на Трампа

10:15, 24 сен 2024

Недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа вызвало широкий резонанс, в том числе среди россиян, которые активно обсуждают произошедшее. Согласно опросу, проведенному среди читателей проекта Новости Mail, около 28% респондентов считают, что инцидент был лишь инсценировкой.

В то же время, 52% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения, уверяя, что покушение действительно имело место. Каждый пятый респондент затруднился с ответом на вопрос о том, что произошло.

Когда речь заходит о возможных организаторах покушения, россияне высказывают различные предположения. 16% считают, что за этим могут стоять спецслужбы США, 15% указывают на Демократическую партию, а 14% предполагают участие глубинного государства или самого Трампа. Интересно, что 16% респондентов не смогли определить вероятного виновника.

Согласно результатам опроса, большинство россиян (56%) убеждены, что шансы Трампа на переизбрание после двух покушений только возрастут. Это мнение может быть связано с тем, что многие видят в Трампе фигуру «мученика» и жертву политической системы.

Инцидент произошел 15 сентября рядом с гольф-клубом во Флориде, где находился Трамп. Подозреваемый в покушении — 58-летний Райан Уэсли Рут — был задержан после стрельбы. В ходе расследования выяснили, что он имел связи с конфликтом на Украине и даже занимался вербовкой иностранных бойцов для украинской армии.

Политологи отмечают, что подобные события могут повлиять на общественное мнение о Трампе. Его сторонники воспринимают его как жертву политических интриг и насилия. В то же время критики указывают на неэффективность американских служб безопасности в обеспечении защиты экс-президента.

Президент США Джо Байден осудил нападение и призвал к единству в осуждении насилия. Он подчеркнул важность решения разногласий через выборы, а не насилие. В ответ на инцидент власти США усилили меры безопасности вокруг Трампа.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Brandon Bell/Getty Images