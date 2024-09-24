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Российские штурмовики подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro

Российские штурмовики подорвали американский бронеавтомобиль MaxxPro

10:22, 24 сен 2024

На Торецком направлении российская разведывательно-штурмовая группа успешно уничтожила американский бронеавтомобиль MaxxPro. Об этом сообщают источники РИА Новости.

Произошло это, когда бронетранспортер наехал на заранее установленное минное заграждение. Несмотря на наличие противоминной бронекапсулы, двери MaxxPro открылись в результате детонации. Внутри машины находились не менее девяти человек, все они погибли.

Ранее сообщалось о том, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России захватили аналогичный американский бронетранспортер в Курской области. Также 13 августа российские морпехи в ходе выполнения боевых задач получили в свое распоряжение еще один американский бронеавтомобиль Cougar H.

Весной этого года на Поклонную гору в Москве была доставлена трофейная техника, захваченная в зоне специальной военной операции, среди которой оказался и бронеавтомобиль MaxxPro.

Российские солдаты захватили в Курской области образцы западного вооружения ВСУ

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: US Army
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