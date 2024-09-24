«Девять лет счастья»: Иван Ургант показал, как выросла его младшая дочь
22:38, 24 сен 2024
Известный телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками в социальных сетях радостным событием — его младшей дочери Валерии исполнилось 9 лет.
В честь этого события Ургант опубликовал коллаж из двух фотографий: на одной запечатлена новорожденная Валерия, а на другой — уже повзрослевшая девочка.
Поклонники Урганта не остались равнодушными к такому теплому семейному моменту и засыпали пост комментариями с поздравлениями и пожеланиями. Многие отметили, насколько Валерия похожа на своего знаменитого отца, особенно подчеркнув, что у нее «глаза Ивана».
Имя Валерия для младшей дочери Ургант выбрал не случайно — так звали его мать, актрису Валерию Киселеву, которая ушла из жизни в 2015 году. Старшая дочь телеведущего, Нина, также носит имя своей знаменитой бабушки, народной артистки РСФСР Нины Ургант. В этом году Нине исполнилось 16 лет.
Обе дочери родились во втором браке Ивана Урганта с Натальей Кикнадзе. Первый брак телеведущего с Кариной Авдеевой продлился всего полтора года и был бездетным.
Читайте также:На кой сдалось ему ваше ТВ: «приятели» Урганта поведали о его гонорарах за свадьбы и корпоративы