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«Девять лет счастья»: Иван Ургант показал, как выросла его младшая дочь

«Девять лет счастья»: Иван Ургант показал, как выросла его младшая дочь

22:38, 24 сен 2024

Известный телеведущий Иван Ургант поделился с подписчиками в социальных сетях радостным событием — его младшей дочери Валерии исполнилось 9 лет.

В честь этого события Ургант опубликовал коллаж из двух фотографий: на одной запечатлена новорожденная Валерия, а на другой — уже повзрослевшая девочка.

«Девять лет одного счастья», — лаконично, но трогательно подписал снимки шоумен.

Поклонники Урганта не остались равнодушными к такому теплому семейному моменту и засыпали пост комментариями с поздравлениями и пожеланиями. Многие отметили, насколько Валерия похожа на своего знаменитого отца, особенно подчеркнув, что у нее «глаза Ивана».

Имя Валерия для младшей дочери Ургант выбрал не случайно — так звали его мать, актрису Валерию Киселеву, которая ушла из жизни в 2015 году. Старшая дочь телеведущего, Нина, также носит имя своей знаменитой бабушки, народной артистки РСФСР Нины Ургант. В этом году Нине исполнилось 16 лет.

Обе дочери родились во втором браке Ивана Урганта с Натальей Кикнадзе. Первый брак телеведущего с Кариной Авдеевой продлился всего полтора года и был бездетным.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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