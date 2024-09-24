«Его привязывали»: сын Жириновского рассказал о тяжелых последних днях отца в больнице

22:43, 24 сен 2024

Владимир Жириновский, один из самых ярких и противоречивых политиков России, оставил неизгладимый след в истории страны. Его внезапная кончина в апреле 2022 года стала потрясением для многих, но мало кто знал о тяжелой борьбе, которую он вел в последние месяцы своей жизни.

Внебрачный сын политика, Олег, недавно поделился своими воспоминаниями о последних днях отца в больнице. Он рассказал о мучительной борьбе врачей за жизнь Жириновского, о его страданиях и о том, как он, Олег, пытался облегчить его состояние.

«Самое страшное было то, что его привязывали», — вспоминает Олег. — «У него стояла трубка, и он мог ее вырвать. Иногда, когда он спал, я тайком развязывал его».

Сын также рассказал о том, как ухудшалось состояние его отца. После тяжелого ковида, который серьезно повредил легкие, начала отказывать печень. Диабет усугублял ситуацию, и в итоге развился сепсис. 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский скончался.

Несмотря на то, что Жириновскому так и не удалось выиграть президентские выборы, он был одним из самых влиятельных политиков России, депутатом Государственной Думы на протяжении всех 8 созывов и запомнился своими яркими выступлениями и непредсказуемыми заявлениями.

Некоторые из его предсказаний оказались пророческими. Он говорил о событиях на Украине, эскалации на Ближнем Востоке и даже о том, что Владимир Путин будет участвовать в новых президентских выборах.

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Автор: Алия Карачурина