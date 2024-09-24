Ирина Понаровская простилась с единственным сыном, который умер 20 сентября

22:50, 24 сен 2024

24 сентября 2024 года в Москве прошло прощание с Энтони Роддом, единственным сыном известной певицы Ирины Понаровской. Молодой мужчина, которому было всего 39 лет, ушёл из жизни 20 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Эта трагическая новость потрясла не только близких Энтони, но и многочисленных поклонников его матери. Жена Энтони, Анна, до сих пор не может поверить в случившееся. По её словам, муж вёл здоровый образ жизни и давно отказался от вредных привычек. Именно Анна обнаружила его бездыханным на полу в ванной комнате ранним утром. Предположительно, он упал, принимая контрастный душ.

Фанаты Ирины Понаровской с нетерпением ждали её реакции на смерть сына, но певица предпочла хранить молчание. Вместо неё к общественности обратилась директор артистки с просьбой проявить понимание и дать время человеку, переживающему невообразимую утрату.

Церемония прощания с Энтони Роддом состоялась в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Как и было объявлено ранее, на похоронах присутствовали только родные и близкие. Среди них была и Ирина Понаровская.

Журналисты отметили, что лицо певицы скрывали чёрные очки. Они видели, как она склонилась над гробом своего единственного сына. Рядом с ней стояли помощницы, готовые в любой момент поддержать Ирину.

Отпевание в храме продолжалось около часа, после чего тело Энтони было погружено в катафалк. Ирина Понаровская села в чёрную машину и последовала за процессией.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети