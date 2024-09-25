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В Башкирии с почестями похоронили рядового, погибшего в июле в зоне СВО

В Башкирии с почестями похоронили рядового, погибшего в июле в зоне СВО

09:17, 25 сен 2024

В Учалинском районе Башкирии простились с Маратом Мусавировым, рядовым, погибшим в зоне специальной военной операции в июле этого года. Церемония прощания прошла с воинскими почестями, сообщили в администрации района.

Марату было 43 года. Он принял решение заключить контракт с Министерством обороны России в мае и отправился на передовую. 3 июля, выполняя боевую задачу, Марат погиб. За проявленное мужество его посмертно наградили орденом Мужества.

Жители Учалинского района глубоко скорбят о потере земляка. В социальных сетях люди оставляют слова соболезнования родным и близким Марата.

«Вечная память, храбрый воин», «Спи спокойно, Марат. Мы всегда будем помнить тебя», — пишут пользователи.
В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Денисом Ильгамовым

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В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Денисом Ильгамовым
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Учалинский информационный центр
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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