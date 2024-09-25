В Башкирии с почестями похоронили рядового, погибшего в июле в зоне СВО

09:17, 25 сен 2024

В Учалинском районе Башкирии простились с Маратом Мусавировым, рядовым, погибшим в зоне специальной военной операции в июле этого года. Церемония прощания прошла с воинскими почестями, сообщили в администрации района.

Марату было 43 года. Он принял решение заключить контракт с Министерством обороны России в мае и отправился на передовую. 3 июля, выполняя боевую задачу, Марат погиб. За проявленное мужество его посмертно наградили орденом Мужества.

Жители Учалинского района глубоко скорбят о потере земляка. В социальных сетях люди оставляют слова соболезнования родным и близким Марата.

«Вечная память, храбрый воин», «Спи спокойно, Марат. Мы всегда будем помнить тебя», — пишут пользователи.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Учалинский информационный центр