Помощник президента РФ Мединский призвал сократить сроки обучения в школах и вузах России

11:01, 25 сен 2024

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с предложением, которое может радикально изменить российскую систему образования. Он считает, что 11 лет школьного обучения - это непозволительная роскошь, и предлагает сократить этот срок. По его мнению, это позволит молодым людям быстрее вступить в профессиональную жизнь и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Чиновник также предсказывает изменения в высшем образовании. Он считает, что традиционные 5-6 лет обучения в вузах уйдут в прошлое, уступив место более специализированным и коротким программам. Быстрое развитие технологий потребует от людей постоянного обновления своих навыков, и те, кто не сможет адаптироваться, рискуют остаться за бортом.

Однако предложение Мединского вызвало неоднозначную реакцию. Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин опасается, что сокращение школьного образования приведет к снижению качества подготовки специалистов во всех областях, от инженеров и врачей до педагогов и квалифицированных рабочих.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети