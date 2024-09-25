11:06, 25 сен 2024

В ходе недавнего интервью ABC президент Украины Владимир Зеленский высказался категорически против переговоров с Москвой. Вместо этого он подчеркнул важность своего «плана победы», который, по его словам, является «мостом к дипломатическому пути» для разрешения конфликта.

Зеленский также выразил оптимизм относительно возможного скорого окончания боевых действий, но подчеркнул, что для этого Украине необходимо усилить свои позиции.

Тем временем, на фоне ежедневных сообщений об ухудшении позиций украинских войск на территории ЛДНР, ВСУ продолжают наносить удары по территории РФ с помощью беспилотников, что приводит к жертвам среди мирного населения.

Напомним, что специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года. 6 августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область. Появились тревожные сообщения о создании ВСУ подобия концентрационных лагерей для местных жителей в приграничных районах России.





Автор: Семен Подгорный

Фото: reuters.com