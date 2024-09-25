Наталья Андрейченко рассказала, как дважды пережила клиническую смерть
11:17, 25 сен 2024
Известная актриса Наталья Андрейченко, покорившая сердца зрителей своими яркими ролями, поделилась удивительным опытом, который перевернул ее представление о жизни и смерти. Дважды она пережила клиническую смерть, и эти моменты навсегда изменили ее восприятие себя и окружающего мира.
В интервью изданию "Газета.ru" Андрейченко рассказала, что во время клинической смерти ее сознание расширилось до невероятных пределов. Она ощущала себя одновременно во всех уголках вселенной, путешествуя сквозь пространство и время.
Актриса призналась, что приобретенные навыки пригодились ей в повседневной жизни. Она научилась абстрагироваться от реальности и погружаться в нужные ей воспоминания или места. Это помогло ей в написании мемуаров, позволив заново пережить важные моменты своей жизни.
Сегодня Наталья Андрейченко живет в Мексике, где основала духовный центр и занимается различными практиками саморазвития.
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