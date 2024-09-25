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Дмитрий Певцов объяснил, почему на самом деле перестал сниматься в кино

Дмитрий Певцов объяснил, почему на самом деле перестал сниматься в кино

11:23, 25 сен 2024

После семилетнего перерыва, легендарный актер Дмитрий Певцов, известный по сериалу "Бандитский Петербург", вновь радует поклонников своим появлением на большом экране. В фильме "9 секунд" он исполнил одну из ключевых ролей.

Такой внушительный перерыв в карьере Певцов сделал сознательно. В недавнем интервью он откровенно рассказал о причинах своего решения.

"Я семь лет не снимался, потому что не в чем! Тратить жизнь на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется", - поделился актер.

Певцов открыто критикует современную киноиндустрию, где большинство деятелей, по его мнению, гонятся за прибылью, забывая об искусстве и любви к своему делу.

Однако, для режиссера Олега Штрома Певцов сделал исключение. Он не смог отказать ему в приглашении сняться в фильме "9 секунд", поскольку история картины глубоко тронула его. Актер признался, что в наше время такие фильмы - большая редкость.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: кадр из сериала "Бандитский Петербург"
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