Дмитрий Певцов объяснил, почему на самом деле перестал сниматься в кино
11:23, 25 сен 2024
После семилетнего перерыва, легендарный актер Дмитрий Певцов, известный по сериалу "Бандитский Петербург", вновь радует поклонников своим появлением на большом экране. В фильме "9 секунд" он исполнил одну из ключевых ролей.
Такой внушительный перерыв в карьере Певцов сделал сознательно. В недавнем интервью он откровенно рассказал о причинах своего решения.
Певцов открыто критикует современную киноиндустрию, где большинство деятелей, по его мнению, гонятся за прибылью, забывая об искусстве и любви к своему делу.
Однако, для режиссера Олега Штрома Певцов сделал исключение. Он не смог отказать ему в приглашении сняться в фильме "9 секунд", поскольку история картины глубоко тронула его. Актер признался, что в наше время такие фильмы - большая редкость.