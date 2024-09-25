11:29, 25 сен 2024

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, выступил с резкой критикой целей визита Владимира Зеленского. По мнению Небензи, политик прибыл в США не только для участия в дипломатических переговорах, но и с более амбициозной задачей – убедить западных партнеров усилить их вовлеченность в конфликт с Россией.

"Украинский президент снова приехал в Америку с протянутой рукой", – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что Зеленский стремится "склонить Запад к прямому участию в конфликте с ядерной державой".

Российский дипломат также высказал мнение о внутриполитической ситуации в Украине. Он связал нежелание Киева идти на мирные переговоры с личными амбициями Зеленского, утверждая, что украинский лидер стремится сохранить свою власть любой ценой.

Стоит отметить, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН продолжится выступлениями многих мировых лидеров. Ожидается, что 28 сентября с речью выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Автор: Алия Карачурина