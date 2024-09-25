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В Роскачестве предупредили об опасных бактериях в магазинных пельменях

В Роскачестве предупредили об опасных бактериях в магазинных пельменях

14:05, 25 сен 2024

Любимые многими пельмени из магазина могут таить в себе неприятный сюрприз. Эксперт Роскачества Наталья Завьялова поделилась тревожными данными о наличии опасных бактерий в этом популярном продукте.

В интервью Пятому каналу Завьялова рассказала, что в пельменях могут скрываться такие опасные микроорганизмы, как кишечная палочка, сальмонеллы и листерии. Высокий уровень общей микробной обсемененности также вызывает серьезные опасения. Последствия употребления зараженных пельменей могут быть весьма тяжелыми: от пищевых отравлений и инфекций мочеполовой системы до менингита, пневмонии и даже сепсиса. Сальмонеллез, вызываемый сальмонеллами, поражает желудочно-кишечный тракт и становится все более устойчивым к антибиотикам.

В связи с этим эксперт рекомендует вовсе отказаться от употребления магазинных пельменей. Если же соблазн слишком велик, Завьялова советует варить их не менее десяти минут, чтобы снизить риск заражения.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
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