В семечках из магазинов Петербурга нашли опасный яд, вызывающий рак

14:14, 25 сен 2024

Исследование, проведенное организацией «Общественный контроль», выявило тревожную статистику: каждая десятая пачка семечек, продаваемых в магазинах Санкт-Петербурга, содержит кадмий - тяжелый металл, способный нанести серьезный вред здоровью.

Хотя все проверенные образцы формально соответствуют российским нормативам, содержание кадмия в них находится на предельно допустимом уровне. Это вызывает серьезные опасения, учитывая, что даже небольшие количества этого металла могут накапливаться в организме, приводя к хроническим заболеваниям.

Среди исследованных марок семечек выделяются «Семечки Богучарские», «Первым делом» и «Джинн», содержащие наименьшее количество кадмия. В то же время, продукция «Красная цена», «Smakky», «Моя цена», «Молодёжные», «Бабкины семечки», «365 дней» и «От атамана» вызывает больше вопросов.

Помимо содержания тяжелых металлов, исследование выявило и другую проблему - недовес в пяти проверенных пачках семечек.

Кадмий - коварный элемент, способный незаметно разрушать организм. Хроническое отравление этим металлом может привести к анемии, разрушению костей, поражению печени, сердца и легких, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru