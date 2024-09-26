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Врачи рассказали о характерных симптомах ковида ХЕС и объяснили, чем он опасен

Врачи рассказали о характерных симптомах ковида ХЕС и объяснили, чем он опасен

09:09, 26 сен 2024

В мире медицины появился новый повод для беспокойства. Недавно обнаруженный подвид коронавируса, получивший название XEC, стремительно распространяется по планете, заставляя ученых и врачей внимательно следить за его развитием.

XEC - не просто очередная мутация вируса. Это результат уникального генетического эксперимента природы. Профессор Уильям Шаффнер из Университета Вандербильта в США раскрывает происхождение нового штамма. По его словам, XEC - это потомок печально известного "омикрона", возникший в результате слияния двух его вариантов в организме одного пациента. Такое необычное происхождение придает XEC особый статус среди других подвидов коронавируса.

Первый случай заражения XEC зафиксировали в Германии в августе этого года. С тех пор вирус не стоял на месте. За короткий срок он преодолел границы 27 стран, включая Россию. Такая скорость распространения вызывает серьезные опасения у эпидемиологов.

Врачи международной сети Medicover Hospitals отмечают, что симптомы XEC во многом схожи с проявлениями других штаммов COVID-19. Пациенты жалуются на сухой кашель, затрудненное дыхание, сильную слабость, а также потерю вкуса и обоняния.

Хотя XEC считается менее опасным по сравнению с предыдущими штаммами, он все еще способен вызвать серьезные осложнения. Среди них - пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. Более того, некоторые пациенты сталкиваются с долгосрочными последствиями болезни, испытывая проблемы со здоровьем даже после выздоровления.

В борьбе с новой угрозой специалисты призывают не пренебрегать проверенными методами защиты. Ношение масок, тщательное мытье рук и регулярное проветривание помещений остаются ключевыми мерами профилактики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: коронавирус
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