Ученые подсчитали, сколько кроссвордов нужно решить за неделю, чтобы избежать в старости проблем с памятью

09:14, 26 сен 2024

Забывчивость, трудности с концентрацией, проблемы с принятием решений - эти симптомы когнитивного спада часто ассоциируются со старением. Однако новое исследование американских ученых предлагает обнадеживающий взгляд на эту проблему: регулярная умственная активность может существенно замедлить ухудшение памяти и других когнитивных функций у пожилых людей.

Группа исследователей провела масштабное наблюдение, охватившее почти 6000 пожилых участников с изначально зафиксированными умеренными когнитивными нарушениями. Результаты этого длительного исследования, опубликованные в Journal of Cognitive Enhancement, демонстрируют связь между регулярными умственными упражнениями и сохранением когнитивных способностей.

Участники эксперимента были разделены на три группы в зависимости от интенсивности их интеллектуальной активности. Первая группа, названная "активными мыслителями", регулярно, не менее 3-4 раз в неделю, занималась разнообразными интеллектуальными играми. Их арсенал включал разгадывание кроссвордов, решение шарад, сборку пазлов и чтение книг. Вторая группа практиковала подобные занятия, но с меньшей частотой, в то время как третья группа практически не уделяла времени подобным упражнениям.

Спустя девять лет после начала исследования результаты анализа поразили даже самих ученых. Участники из первой группы, регулярно тренировавшие свой мозг, продемонстрировали стабильно высокий уровень когнитивных функций. В противовес этому, у добровольцев из двух других групп, особенно из третьей, наблюдалось заметное снижение функций мозга, связанных с памятью и мышлением.

Важно отметить, что методы, использованные в исследовании, доступны практически каждому. Разгадывание кроссвордов, чтение книг или сборка пазлов не требуют специального оборудования или финансовых затрат. Это простые, но эффективные способы держать мозг в тонусе, которые легко интегрировать в повседневную жизнь.

Автор: Алия Карачурина