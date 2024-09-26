Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России
09:33, 26 сен 2024
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине страны, анонсированные президентом Владимиром Путиным. По мнению политика, эти корректировки могут стать ключевым фактором в предотвращении глобального конфликта.
Новая доктрина, по словам высокопоставленного чиновника, призвана охладить пыл тех, кто еще способен трезво оценивать ситуацию.
Для тех же, кто не склонен к рациональному мышлению, он напомнил древнеримскую мудрость о громе Юпитера, намекая на неотвратимость последствий необдуманных действий.
Особое внимание Медведев уделил западным странам, оказывающим поддержку Украине в конфликте с Россией. Он призвал их тщательно взвесить все риски, связанные с их вовлечением в конфликт.
Новая доктрина также затрагивает вопросы безопасности союзников России. В частности, Медведев заявил о распространении ядерного зонтика на Беларусь, ближайшего партнера Москвы. Это заявление прозвучало как предупреждение Польше и другим странам НАТО, граничащим с Беларусью.
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