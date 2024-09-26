Медведев заявил, что изменения в ядерной доктрине позволят «остудить пыл» врагов России

09:33, 26 сен 2024

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине страны, анонсированные президентом Владимиром Путиным. По мнению политика, эти корректировки могут стать ключевым фактором в предотвращении глобального конфликта.

Новая доктрина, по словам высокопоставленного чиновника, призвана охладить пыл тех, кто еще способен трезво оценивать ситуацию.

"Изменение условий применения ядерного потенциала нашей страны должно заставить задуматься оппонентов, не утративших инстинкт самосохранения", - отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Для тех же, кто не склонен к рациональному мышлению, он напомнил древнеримскую мудрость о громе Юпитера, намекая на неотвратимость последствий необдуманных действий.

Особое внимание Медведев уделил западным странам, оказывающим поддержку Украине в конфликте с Россией. Он призвал их тщательно взвесить все риски, связанные с их вовлечением в конфликт.

"Это повод для серьезных размышлений не только киевскому режиму, но и всем недругам России, толкающим мир к ядерной пропасти", - подчеркнул политик.

Новая доктрина также затрагивает вопросы безопасности союзников России. В частности, Медведев заявил о распространении ядерного зонтика на Беларусь, ближайшего партнера Москвы. Это заявление прозвучало как предупреждение Польше и другим странам НАТО, граничащим с Беларусью.

"Любая агрессия против Беларуси теперь может повлечь за собой ядерный ответ России", - предостерег Медведев.

Автор: Вадим Рудаков